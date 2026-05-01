Незнакомец прорвался к губернатору Паслеру — охрана скрутила его молниеносно

В Екатеринбурге скрутили пьяного мужчину, который подбежал к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время празднования 1 Мая на «Екатеринбург Арене». Местные Телеграм-каналы пишут, что незнакомец пытался напасть на главу региона.

Инцидент произошёл, когда глава региона фотографировался с жителями. Неизвестный приблизился к нему вплотную, его сразу задержали. Мужчину передали полиции. Его мотивы неизвестны. Но, судя по кадрам, он был изрядно пьян.

А 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, произошла стрельба. По данным СМИ, огонь открыл 31-летний житель Калифорнии, вооружённый несколькими видами оружия. Его целью, как утверждается, были представители администрации.