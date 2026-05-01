Сдвиги в плане цитокинов: Как первый пациент реагирует на терапию вакциной от меланомы

У первого пациента, получившего персонализированную мРНК-вакцину от меланомы «Неонковак», зафиксированы первые изменения в анализах. Об этом сообщил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

По его словам, у пациента уже наблюдаются «небольшие сдвиги» в выработке цитокинов — ключевых молекул иммунного ответа. Это означает, что организм начал реагировать на терапию, однако говорить об эффективности пока рано.

Курс лечения только начался: всего запланировано около 10 введений вакцины. Сейчас пациент — 60-летний житель Курской области — находится дома под наблюдением онкодиспансера. Следующая процедура намечена на период между майскими праздниками.

«У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые <...> небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сообщил Гинцбург.

Вакцина относится к персонализированным препаратам нового поколения: она создаётся с учетом особенностей конкретной опухоли и должна «обучать» иммунитет распознавать и атаковать раковые клетки.

Напомним, в феврале в России началось клиническое применение инновационной вакцины против меланомы. Препарат «Неовак-РОНЦ» предназначен для дополнительной терапии у взрослых пациентов с меланомой кожи стадий IIB-IV после хирургического удаления образования, а также метастаз.