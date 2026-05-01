Российский оператор отеля Sheraton не смог досрочно аннулировать бренд

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании «Октагон», которая управляет гостиницей «Шератон Москва – отель аэропорт Шереметьево». Российская фирма требовала аннулировать в России три бренда американской Sheraton International, включая словесный знак Sheraton и логотип сети, следует из материалов дела.

Отечественный отельер использовал название знаменитой международной сети с 2016 года по лицензии. Однако в июле 2022 года американская компания расторгла соглашение, сославшись на потенциальное нарушение санкционного законодательства США, прекратила доступ к своим системам и потребовала отказаться от использования интеллектуальной собственности.

«Октагон» не намерен отказываться от привычного названия — по словам истца, в гостиницу «инвестированы значительные средства». Российская сторона подала заявки в Роспатент на регистрацию собственных брендов «Шератон» и Sheraton, а после отказа американцев обратилась в суд.

Ответчик назвал действия «Октагона» «шиканой» — формой злоупотребления правом с целью причинить вред. Американцы также заявили, что не препятствуют использованию своих знаков «ввиду возможного изменения геополитической обстановки и снятия ограничений». Суд согласился с этими доводами и указал на «наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом», что стало основанием для отказа в иске.

Ранее сообщалось, что японская Toyota и корейские Hyundai и Kia зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки наименований своих моделей. Toyota запатентовала названия Auris, Venza и C+pod, Kia — бренд Kia X-Line, а её конкурент — Centennial. Срок действия патентов — десять лет. В апреле Toyota свернула выпуск машин в Петербурге в сентябре 2022 года, а Kia, по сообщениям южнокорейских СМИ, заложила российский рынок в свой среднесрочный прогноз.