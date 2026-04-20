Уголовное дело о хищении денег у участников СВО в Шереметьево передали в суд

Напомним, по громкому уголовному делу проходят четыре таксиста, которые с 2018 по 2022 год завышали стоимость поездок и под угрозой расправы навязывали услуги по оформлению карт, сообщает следствие. Общий ущерб превышает 2,5 млн рублей, потерпевшими признаны 13 человек (девять из них — участники СВО), а один из обвиняемых уже сознался, что ранее группа выбирала жертв среди иностранцев — то есть жертв обмана может быть ещё больше. Большинство фигурантов уже начали признавать свою вину. Кроме того, находившийся в международном розыске и заочном аресте около года Игорь Бардин был задержан в Московской области — он является главой преступной группировки, которая получала большую часть похищенных у военных средств в Шереметьево. Его сын Владимир Бардин, ранее также арестованный, фигурирует в том же уголовном деле.