Уголовное дело о хищении денег у участников СВО в Шереметьево передали в суд
В суд направлено уголовное дело о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Перед судом предстанут руководители подразделения преступного сообщества Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов, а также их сообщницы — безработные Кристина, Зоя, Наталья Солдатенко, Азалия Хамидуллина и Римма Полуданова. По версии следствия, на территории воздушной гавани злоумышленники занимались попрошайничеством, вводя посетителей в заблуждение относительно своего критического финансового положения.
Фигурантам предъявлено обвинение в организации и участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, по громкому уголовному делу проходят четыре таксиста, которые с 2018 по 2022 год завышали стоимость поездок и под угрозой расправы навязывали услуги по оформлению карт, сообщает следствие. Общий ущерб превышает 2,5 млн рублей, потерпевшими признаны 13 человек (девять из них — участники СВО), а один из обвиняемых уже сознался, что ранее группа выбирала жертв среди иностранцев — то есть жертв обмана может быть ещё больше. Большинство фигурантов уже начали признавать свою вину. Кроме того, находившийся в международном розыске и заочном аресте около года Игорь Бардин был задержан в Московской области — он является главой преступной группировки, которая получала большую часть похищенных у военных средств в Шереметьево. Его сын Владимир Бардин, ранее также арестованный, фигурирует в том же уголовном деле.
