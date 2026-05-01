Коломойскому* грозит 12 лет тюрьмы за мошенничество на сто миллионов гривен

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора объявили о новых подозрениях в адрес бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины — Игоря Коломойского*. Бизнесмена обвиняют в мошенническом завладении более чем 100 миллионами гривен, принадлежавших контролируемому им финансовому учреждению.

Как считают следователи, в 2014 году Коломойский* и связанные с ним лица организовали схему вывода кредитных средств. Схема выглядела так: подконтрольные предприятия брали в банке кредиты без реальной цели, без должного обеспечения. Затем деньги переводили через цепочку юридических и физических лиц, чтобы замаскировать их движение под видом обычных финансовых операций.

В результате часть активов осела на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. Например, в декабре 2014 года на личный счёт подозреваемого поступили сотни миллионов гривен от предприятия, которое он же и контролировал.

По предварительным данным, ущерб банку составил не менее 100 миллионов гривен. Точная сумма будет установлена в ходе расследования. К реализации схемы, по версии правоохранителей, могли быть привлечены сотрудники банка, руководители подконтрольных предприятий и другие лица, которые помогали транзиту денег и оформляли документы.

Игорю Коломойскому* сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершённое организованной группой. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее временная следственная комиссия Верховной рады предложила СБУ провести следующее заседание прямо в СИЗО, чтобы наконец допросить олигарха Игоря Коломойского*. Сам бизнесмен передал через адвокатов, что хочет выступить, потому что у него есть информация, которой он хочет поделиться лично. Официальная причина, почему предпринимателя не привезли в Раду, — сломался автозак.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.