Виктор Цой задержан за махинации с орехами на 7 млн

В Приморском крае 47-летний мужчина нажился на обмане с экспортом кедровых орехов. Он заработал на криминальной схеме 7,5 миллиона рублей. Деньги подозреваемый присвоил себе и растратил, а продукцию покупателю так и не отправил. О случившемся пишет прокуратура Приморья.

«В 2024–2025 годах житель посёлка Кавалерово под предлогом экспорта кедрового ореха получил от иностранного гражданина 7,5 млн рублей. Обвиняемый создавал видимость реализации продукции и подготовки фитосанитарных и таможенных документов, однако денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

Обвинение предъявлено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый задержан и отправлен под домашний арест. Прокуратура будет настаивать на заключении обвиняемого под стражу. Как утверждает портал VL.ru, речь идёт о председателе Думы Кавалеровского округа Викторе Цое.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего директора подведомственного Россельхознадзору центра «ВГНКИ» Леонида Киша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск.