Российские бодибилдеры недосчитались 13 спортсменов на ЧЕ из-за отказов в визах

Сборная России по бодибилдингу выступит на чемпионате Европы в Испании не в полном составе. Многие спортсмены не смогли получить шенгенские визы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Турнир проходит в городе Санта-Сусанна и продлится до 3 мая. Изначально в команду входили 44 спортсмена, но до ЧМ добрался только 31. Главная причина — отказ в визах. Некоторым атлетам, которые подавали документы задолго до турнира, чтобы успеть подать повторно, отказали дважды. Россияне выступают на соревнованиях под эгидой международной федерации (IFBB) под флагом своей страны.

