Польша освободила казахстанского дипломата в ходе обмена на границе Белоруссии

Польские власти внесли в список на обмен «пять на пять» помощника атташе при посольстве Казахстана на Украине Ануара Бакибая. Встреча прошла прямо на границе с Белоруссией 28 апреля. Об этом сообщает информационный портал ulysmedia.kz.

На данный момент власти Казахстана официально не комментировали информацию. Бакибай был задержан в августе прошлого года. Минобороны Казахстана тогда приступило к переговорам по вопросу освобождения чиновника. Польша обвинила дипломата в шпионаже, однако подробности не разглашались.

Также в список на обмен попал археолог Эрмитажа Александр Бутягин. Он уже вернулся в Санкт-Петербург после освобождения. С декабря 2025 года российский учёный находился под арестом на территории Польши — основанием послужил запрос украинской стороны. В итоге его освободили на границе Белоруссии и Польши в рамках процедуры обмена.