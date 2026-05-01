Опять «друг» России: На Балканах нашли тайный канал поставок оружия ВСУ

Поставки военной продукции из Сербии и Боснии и Герцеговины на Украину продолжаются, несмотря на формальные ограничения. Об этом сообщил осведомлённый источник РИА «Новости».

«Продолжаются поставки… через третьи страны на Украину продукции военного назначения», — заявил он. По его словам, для обхода запретов используются посредники и раздельная сборка.

Схема предполагает экспорт комплектующих, которые затем собираются в готовую продукцию уже на территории других государств. В частности, речь идёт о поставках боеприпасов для РСЗО «Град».

Источник отметил, что сербская компания Zenitprom d.o.o. якобы планирует поставить 50 тысяч ракетных снарядов, используя компоненты, включая взрыватели боснийского производства. Финальная сборка может проходить в Польше при участии других европейских компаний.