Опять «друг» России: На Балканах нашли тайный канал поставок оружия ВСУ
Сербские и боснийские компании уличили в поставке оружия ВСУ через третьи страны
Поставки военной продукции из Сербии и Боснии и Герцеговины на Украину продолжаются, несмотря на формальные ограничения. Об этом сообщил осведомлённый источник РИА «Новости».
«Продолжаются поставки… через третьи страны на Украину продукции военного назначения», — заявил он. По его словам, для обхода запретов используются посредники и раздельная сборка.
Схема предполагает экспорт комплектующих, которые затем собираются в готовую продукцию уже на территории других государств. В частности, речь идёт о поставках боеприпасов для РСЗО «Град».
Источник отметил, что сербская компания Zenitprom d.o.o. якобы планирует поставить 50 тысяч ракетных снарядов, используя компоненты, включая взрыватели боснийского производства. Финальная сборка может проходить в Польше при участии других европейских компаний.
Напомним, летом 2025 года Служба внешней разведки России подтвердила данные о том, что Сербия поставляла Украине боеприпасы под видом конструктора через государства НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о возможной передаче Белградом оружия ВСУ крайне деликатным как для России, так и для Сербии.
