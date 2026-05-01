Танцы на минах: Тысячи французов устроили вечеринку на военном полигоне

Несколько десятков тысяч человек незаконно проникли на военный полигон близ коммуны Бурж в центральной части Франции, чтобы устроить массовую вечеринку на природе. Местные власти назвали это место едва ли не самым опасным для гуляний, так как там до сих пор могут лежать неразорвавшиеся снаряды. Об этом сообщает газета Le Monde.

Первые участники прибыли рано утром 1 мая. К девяти утра у места событий насчитали уже 2,3 тысячи автомобилей, а организаторы ожидают, что к выходным количество гостей достигнет 30 тысяч человек. В префектуре департамента Шер подчеркнули, что акция не была согласована, и туда уже стянуты полицейские и жандармы для перекрытия въезда. Организаторам грозит судебное преследование.

«Участники расположились на территории, где могут быть неразорвавшиеся снаряды. Хуже места выбрать было просто невозможно», — заявили в префектуре.

Власти призвали уже прибывших не разжигать огонь, не копать землю и не подбирать с неё никакие предметы.