Совершивший жёсткую посадку в Коми вертолёт Ми-8 завалился на бок

Совершивший жёсткую посадку в Усинске Республике Коми частный пассажирский вертолёт Ми-8Т завалился на бок при приземлении. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

«При взлёте с вертолётной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолёт Ми-8Т. На борту находилось 24 человека. Пострадало восемь человек», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.

Вертолёт должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.