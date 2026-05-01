Совершивший жёсткую посадку в Коми вертолёт Ми-8 завалился на бок
МИ-8Т после жёсткой посадки. Обложка © Telegram / Северо-западная транспортная прокуратура
Совершивший жёсткую посадку в Усинске Республике Коми частный пассажирский вертолёт Ми-8Т завалился на бок при приземлении. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
«При взлёте с вертолётной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолёт Ми-8Т. На борту находилось 24 человека. Пострадало восемь человек», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.
Вертолёт должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.
