Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 13:54

Восемь вахтовиков пострадали при жёсткой посадке Ми-8Т в Коми

Силуэт вертолёта Ми-8. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Силуэт вертолёта Ми-8. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Пассажирский вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку при попытке взлёта в Усинске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми. Воздушное судно завалилось на бок, пострадали восемь человек. Все — вахтовики, которые должны были отправиться в соседний Ненецкий автономный округ. Причины устанавливаются.

«На борту находилось 24 человека... На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Известно, что винтокрылая машина принадлежит авиакомпании «Ельцовка», посадка была совершена в черте города.

«Ижавиа» начала аудит подготовки самолётов к полётам из-за решения Росавиации

Ранее пассажирский самолёт, следовавший из Хабаровска в Охотск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала возможная техническа неисправность, которую обнаружил экипаж.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar