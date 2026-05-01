Восемь вахтовиков пострадали при жёсткой посадке Ми-8Т в Коми

Пассажирский вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку при попытке взлёта в Усинске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми. Воздушное судно завалилось на бок, пострадали восемь человек. Все — вахтовики, которые должны были отправиться в соседний Ненецкий автономный округ. Причины устанавливаются.

«На борту находилось 24 человека... На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Известно, что винтокрылая машина принадлежит авиакомпании «Ельцовка», посадка была совершена в черте города.

Ранее пассажирский самолёт, следовавший из Хабаровска в Охотск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала возможная техническа неисправность, которую обнаружил экипаж.