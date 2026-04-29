29 апреля, 06:27

Самолёт Хабаровск — Охотск вернулся в аэропорт из-за возможной неисправности

Самолёт, следующий по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, развернулся обратно. Причиной стала возможная техническая проблема, обнаруженная экипажем, об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сразу после взлёта пилоты заметили неполадки и приняли решение запросить посадку в аэропорту вылета. Воздушное судно благополучно приземлилось в Хабаровске.

На борту вернувшегося рейса находились 37 человек. Пассажиры не пострадали, их уже отправили на повторное прохождение всех предполётных процедур.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полётов. О характере неисправности пока не сообщается.

Повторный вылет по этому же маршруту намечен на четверг. Время уточняется. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства.

Ранее Life.ru писал, что рейсы «Победы» задерживаются в Шереметьево более чем на 15 часов. Людей то приглашают в салон, то под любым предлогом выдворяют обратно в здание терминала. Залы аэропорта от долгого томления забиты до отказа, люди спят прямо на полу, многие остались без еды и питья.

Дарья Денисова
