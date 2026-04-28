Более 15 часов ожидания: Пассажиры «Победы» застряли в аэропорту Шереметьево

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

Пассажиры авиакомпании «Победа» столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали телеграм-каналу BAZA сами путешественники, которые жалуются на полное отсутствие помощи от перевозчика.

Рейсы авиакомпании «Победа» задерживаются в Шереметьево более 15 часов. Фото © Telegram / BAZA

Некоторые пассажиры уже коротают в аэропорту больше 15 часов в ожидании вылета. Людей то приглашают в салон, то под любым предлогом выдворяют обратно в здание терминала. Залы аэропорта от долгого томления забиты до отказа, люди спят прямо на полу, многие остались без еды и питья. Ни о каких гостиницах речь не идёт, путешественникам предлагают искать ночлег самостоятельно, а потом, может быть, вернут деньги.

Из-за задержек рейсов в аэропорту Шереметьево негде сесть. Фото © Telegram / BAZA

Как пишет BAZA, ситуация с задержками затронула не только столицу — перебои в графике фиксируются ещё с позапрошлой недели на вылетах из российских регионов. Представители «Победы» ссылаются на непогоду, однако конкуренты почти не отступают от расписания.

Пассажиры задерживающихся рейсов вынуждены спать на полу. Фото © Telegram / BAZA

Во Внуково задержали вылет 50 самолётов из-за обрушившегося на Москву снегопада
Ранее сообщалось, что снегопад, охвативший Москву и ряд регионов центральной и северо-западной части страны, связан с вторжением холодного воздуха с Баренцева моря. Холодные воздушные массы пришли с северо-запада и затронули сразу несколько областей.

Вероника Бакумченко
