Более 15 часов ожидания: Пассажиры «Победы» застряли в аэропорту Шереметьево

Пассажиры авиакомпании «Победа» столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали телеграм-каналу BAZA сами путешественники, которые жалуются на полное отсутствие помощи от перевозчика.

Некоторые пассажиры уже коротают в аэропорту больше 15 часов в ожидании вылета. Людей то приглашают в салон, то под любым предлогом выдворяют обратно в здание терминала. Залы аэропорта от долгого томления забиты до отказа, люди спят прямо на полу, многие остались без еды и питья. Ни о каких гостиницах речь не идёт, путешественникам предлагают искать ночлег самостоятельно, а потом, может быть, вернут деньги.

Как пишет BAZA, ситуация с задержками затронула не только столицу — перебои в графике фиксируются ещё с позапрошлой недели на вылетах из российских регионов. Представители «Победы» ссылаются на непогоду, однако конкуренты почти не отступают от расписания.

Ранее сообщалось, что снегопад, охвативший Москву и ряд регионов центральной и северо-западной части страны, связан с вторжением холодного воздуха с Баренцева моря. Холодные воздушные массы пришли с северо-запада и затронули сразу несколько областей.