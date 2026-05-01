1 мая, 13:26

«Ижавиа» начала аудит подготовки самолётов к полётам из-за решения Росавиации

Обложка © Telegram / DME для СМИ

Авиакомпания «Ижавиа» признала выявленные Росавиацией нарушения, разработала план их устранения и начала внеплановый аудит процесса подготовки авиатехники к полётам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил генеральный директор перевозчика Александр Синельников.

Синельников уточнил, что основной блок нарушений носит процедурный и организационный характер. План-график устранения замечаний уже согласован с Ространснадзором. Введена процедура двойного контроля полноты выполнения форм технического обслуживания.

Сформирована внутренняя комиссия по пересмотру регламентов управления безопасностью полётов, пересматриваются графики работы лётного и инженерно-технического персонала.

«Исключены случаи допуска к полётам воздушных судов при наличии неустранённых замечаний в журналах», — подчеркнул гендиректор.

При этом он заверил, что «Ижавиа» продолжает производственную деятельность в полном объёме. Временное ограничение сертификата — не запрет на полёты, компания выполняет регулярные рейсы по расписанию. Все билеты действительны, перевозка пассажиров и багажа осуществляется в штатном режиме.

Росавиация опровергла полный запрет на провоз пауэрбанков в самолётах

Напомним, по итогам профилактического визита Росавиация ограничила действие лётного сертификата «Ижавиа» до 28 июля — в ходе инспекции всплыли факты игнорирования российского воздушного законодательства. Среди прочего, перевозчик выпустил в небо борт, не прошедший полный цикл техобслуживания, плюс система контроля безопасности полётов функционировала с серьёзными сбоями.

Юрий Лысенко
