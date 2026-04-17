Росавиация опровергла полный запрет на провоз пауэрбанков в самолётах
Обложка © freepik / pvproductions
Пассажиры могут выдохнуть: полностью запрещать провоз пауэрбанков в самолётах пока никто не собирается. Об этом официально заявили в Росавиации после волны публикаций о якобы грядущих жёстких ограничениях.
Всё началось с того, что комиссия Уральского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации предложила Минтрансу подумать над поправками в законодательство — вплоть до полного запрета использования портативных зарядок на борту. Поводом послужил февральский инцидент на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул: у пассажира в руках загорелся пауэрбанк, мужчина получил ожог пальца.
Однако в самом ведомстве поспешили успокоить летающую публику.
«Мнение комиссии носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет», — подчеркнули в пресс-службе.
Это не значит, что возить их можно как попало. Ограничения уже существуют: они регламентируются международными правилами перевозки опасных грузов и внутренними нормами авиакомпаний. Так что правила обычной безопасности никто не отменял — просто истерики по поводу тотальной блокировки зарядок оказались преждевременными.
Ранее Life.ru писал об ужесточении строгого стандарта безопасности для пауэрбанков в Китае. Каждый пауэрбанк проверят на прокол стальной иглой диаметром 4 мм. Её введут в корпус со скоростью 20 мм в секунду и оставят внутри на пять минут. За это время не должно возникнуть ни огня, ни взрыва, ни утечки электролита. Также батареи нагреют до 135 градусов на час — они не должны разрушиться.
