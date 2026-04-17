Росавиация опровергла полный запрет на провоз пауэрбанков в самолётах

Пассажиры могут выдохнуть: полностью запрещать провоз пауэрбанков в самолётах пока никто не собирается. Об этом официально заявили в Росавиации после волны публикаций о якобы грядущих жёстких ограничениях.

Однако в самом ведомстве поспешили успокоить летающую публику.

«Мнение комиссии носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Это не значит, что возить их можно как попало. Ограничения уже существуют: они регламентируются международными правилами перевозки опасных грузов и внутренними нормами авиакомпаний. Так что правила обычной безопасности никто не отменял — просто истерики по поводу тотальной блокировки зарядок оказались преждевременными.

Ранее Life.ru писал об ужесточении строгого стандарта безопасности для пауэрбанков в Китае. Каждый пауэрбанк проверят на прокол стальной иглой диаметром 4 мм. Её введут в корпус со скоростью 20 мм в секунду и оставят внутри на пять минут. За это время не должно возникнуть ни огня, ни взрыва, ни утечки электролита. Также батареи нагреют до 135 градусов на час — они не должны разрушиться.