«Живёт в своём мирке»: Каллас сравнили с героем Джима Керри
Журналист Христофору: Каллас не понимает, что ЕС должен просить РФ о диалоге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ошибается, считая, что диалог с Европой должна инициировать Москва. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.
По его словам, в ЕС переоценивают свои позиции. «Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, но на самом деле они проигрывают», — подчеркнул он.
Журналист сравнил поведение чиновницы с сюжетом фильма «Шоу Трумана» с Джимом Керри. Он отметил, что, подобно герою картины, госпожа Каллас намеренно игнорирует очевидное положение дел.
«Всё очень контролируется, и она живёт в своём мирке. И там она потрясающая, она лучшая», — добавил эксперт с иронией.
Ранее сама представительница ЕС заявила, что Брюссель «не должен унижаться», обращаясь с мольбами о переговорах к России. Критику в адрес руководства Евросоюза опубликовала и газета Pais, назвавшая нынешнюю тройку глав (включая Каллас) худшей за последние десятилетия. Как отмечает издание, зацикленность политика на РФ мешает ей в решении остальных вопросов.
