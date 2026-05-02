Глава европейской дипломатии Кая Каллас ошибается, считая, что диалог с Европой должна инициировать Москва. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

По его словам, в ЕС переоценивают свои позиции. «Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, но на самом деле они проигрывают», — подчеркнул он.

Журналист сравнил поведение чиновницы с сюжетом фильма «Шоу Трумана» с Джимом Керри. Он отметил, что, подобно герою картины, госпожа Каллас намеренно игнорирует очевидное положение дел.

«Всё очень контролируется, и она живёт в своём мирке. И там она потрясающая, она лучшая», — добавил эксперт с иронией.

Ранее сама представительница ЕС заявила, что Брюссель «не должен унижаться», обращаясь с мольбами о переговорах к России. Критику в адрес руководства Евросоюза опубликовала и газета Pais, назвавшая нынешнюю тройку глав (включая Каллас) худшей за последние десятилетия. Как отмечает издание, зацикленность политика на РФ мешает ей в решении остальных вопросов.