Убрать Россию — и кто ты без неё? В Ирландии высмеяли одержимость Каллас темой РФ
Ирландский журналист Макдональд назвал Каллас помешанной на России
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Ирландский журналист Брайан Макдональд пришёл к выводу, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас помешана на теме угрозы, исходящей от России. Свою мысль он выразил в соцсети X в виде риторического вопроса.
«Убери на месяц слово «Россия» из лексикона Каллас, и что тогда останется?» — написал Макдональд. Пост быстро разошёлся по Сети, набрав множество комментариев.
Вот свежий пример: на брифинге с участием глав МИД стран Балтии и Северной Европы Кая Каллас заявила, что даже после завершения украинского конфликта прежний формат отношений Евросоюза с Россией останется в прошлом навсегда. По её словам, возврата к прежней модели взаимодействия уже не будет.
