Ирландский журналист Брайан Макдональд пришёл к выводу, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас помешана на теме угрозы, исходящей от России. Свою мысль он выразил в соцсети X в виде риторического вопроса.

«Убери на месяц слово «Россия» из лексикона Каллас, и что тогда останется?» — написал Макдональд. Пост быстро разошёлся по Сети, набрав множество комментариев.

Вот свежий пример: на брифинге с участием глав МИД стран Балтии и Северной Европы Кая Каллас заявила, что даже после завершения украинского конфликта прежний формат отношений Евросоюза с Россией останется в прошлом навсегда. По её словам, возврата к прежней модели взаимодействия уже не будет.