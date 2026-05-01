Европе должно быть стыдно, что её дипломатией руководят такие люди, как Кая Каллас, которой следовали быть клоуном. Об этом заявил финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Европа и так унижена тем, что такие люди, как она (Каллас, — Прим.Life.ru), руководят нашей дипломатией», — написал он.

Политик добавил, что Каллас выбрала не ту профессию, и ей «лучше быть клоуном». Кроме того, Мема также в очередной раз подчеркнул, что Россия не враг Европы.

Ранее Кая Каллас заявила, что старый формат отношений ЕС с Россией останется в прошлом навсегда — даже после окончания конфликта на Украине. Она также уточнила, что в ближайшие четыре недели на Кипре снова соберутся министры иностранных дел, чтобы детально проработать позицию Евросоюза по отношению к Кремлю и решить, как лучше обеспечивать безопасность своих стран.