Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 05:49

В Финляндии заявили, что унижающей ЕС Каллас следовало бы стать клоуном

Обложка © Wikipedia / Annika Haas

Обложка © Wikipedia / Annika Haas

Европе должно быть стыдно, что её дипломатией руководят такие люди, как Кая Каллас, которой следовали быть клоуном. Об этом заявил финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Европа и так унижена тем, что такие люди, как она (Каллас, — Прим.Life.ru), руководят нашей дипломатией», — написал он.

Политик добавил, что Каллас выбрала не ту профессию, и ей «лучше быть клоуном». Кроме того, Мема также в очередной раз подчеркнул, что Россия не враг Европы.

Сикорский пожелал мужчинам «яиц», как у Каи Каллас
Сикорский пожелал мужчинам «яиц», как у Каи Каллас

Ранее Кая Каллас заявила, что старый формат отношений ЕС с Россией останется в прошлом навсегда — даже после окончания конфликта на Украине. Она также уточнила, что в ближайшие четыре недели на Кипре снова соберутся министры иностранных дел, чтобы детально проработать позицию Евросоюза по отношению к Кремлю и решить, как лучше обеспечивать безопасность своих стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar