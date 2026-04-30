Сикорский пожелал мужчинам «яиц», как у Каи Каллас
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал необычный комплимент главе евродипломатии Кае Каллас. Он пожелал мужчинам иметь «яйца» как у неё. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети Х.
«Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у неё», — заявил Сикорский. Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Европа не должна «унижаться» перед Россией.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что возврата к нормальным отношениям с Россией не будет даже после завершения СВО. По её словам, ЕС сделает ставку на ужесточение санкций, изоляцию РФ и закрытый въезд для бывших российских военных. Позже бывшая соратница главаря киевского режима Владимира Зеленского раскритиковала Каллас за подобные высказывания, призвав политиков к ответственности и переговорам. Юлия Мендель заявила, что политики должны стремиться к диалогу.
