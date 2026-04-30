Сикорский пожелал мужчинам «яиц», как у Каи Каллас

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал необычный комплимент главе евродипломатии Кае Каллас. Он пожелал мужчинам иметь «яйца» как у неё. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети Х.

«Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у неё», — заявил Сикорский. Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Европа не должна «унижаться» перед Россией.