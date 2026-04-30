Бывшая соратница Зеленского выступила с призывом после слов Каллас о России

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу дипломатии ЕС Каю Каллас за её высказывания о переговорах с Россией. Поводом стали слова Каллас о том, что Европе не следует «унижаться», добиваясь диалога с Москвой.

«Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое» — написала Мендель в соцсетях.

Она подчеркнула, что, по её мнению, политикам необходимо брать на себя ответственность и стремиться к переговорам.

Ранее Каллас заявила, что прежний формат взаимодействия ЕС с Россией останется в прошлом навсегда — даже после того, как украинский конфликт подойдёт к концу. Также она уточнила, что в ближайшие четыре недели на Кипре министры иностранных дел снова соберутся, чтобы детально проработать линию Евросоюза по отношению к Кремлю.