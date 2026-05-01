Трусова пока не поедет в Корею, так как боится «вернуться с собачкой»

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему не хочет ехать в Южную Корею. Причина оказалась достаточно необычной.

«Я сказала, что мы не поедем в Корею, пока не построим дом. Потому что на улицах всякие зоомагазины, эти маленькие собачки. Я боюсь, что мы вернёмся с собачкой. И даг бой, если с одной», — заявила она в соцсетях.

Сейчас у спортсменки живут семь милых хвостиков. Александра является серебряным призёром Олимпийских игр и бронзовым призёром чемпионата мира. Спортсменка не выступала с сезона 2022/2023. Прошлым летом она родила сына и почти сразу вернулась на лёд.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных для домашних животных и их обязательной маркировке. Документ предлагает ввести понятие «единый реестр домашних животных» и регистрировать питомцев в государственной информационной системе. Правительство хотят наделить полномочиями определять, каких именно животных надо маркировать и ставить на учёт.