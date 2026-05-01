«Я недоволен»: Трамп обрушился на Испанию и Италию из-за Ирана

США не собираются терпеть выпады от Италии и Испании, которые открыто выражают своё непонимание политики Вашингтона в отношении Ирана. Об этом заявил журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Нет, я недоволен Италией, я недоволен Испанией. Они считают, что Ирану можно обладать ядерным оружием», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может вывести войска Соединённых Штатов из Испании и Италии из-за их поведения. По его словам, эти страны «ведут себя ужасно». До этого политик возмущался, что Европа активно не подключилась к войне против Ирана.