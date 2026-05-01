Вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия не нуждается в советах Трампа

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль вступился за главу правительства Фридриха Мерца, который попал под критику со стороны президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что ФРГ не нуждается в советах из Вашингтона. Его слова приводит агентство DPA.

«Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьёзных мирных переговоров в Иране», — сказал Клингбайль на мероприятии, посвящённом Дню труда, в Бергкамене.

Вице-канцлер подверг резкой критике стратегию американского президента в отношении Ирана, отметив, что Трамп, видимо, полагал, что сможет одержать победу за «два-три дня». Теперь же, по словам Клингбайля, хозяин Белого дома несёт ответственность за скорейшее завершение войны, а её издержки не должны лечь на плечи европейцев.

«Я не хочу, чтобы мы зависели от того, какое настроение у Дональда Трампа сегодня или завтра», — резюмировал министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа за его претензии к НАТО по поводу поддержки в конфликте на Ближнем Востоке, заявив, что просить о присоединении к войне постфактум неприемлемо. Мерц напомнил, что конфликт с Ираном не является войной альянса, и процедуры НАТО не были соблюдены. При этом Германия предлагала организовать военную защиту Ормузского пролива после прекращения огня, но для этого потребовался бы международный мандат и согласие бундестага.