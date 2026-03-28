«Не можем принять такое»: Мерц вступил в перепалку с Трампом из-за требований по войне с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за его претензии в сторону НАТО по поводу поддержки в конфликте на Ближнем Востоке. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий политик отметил, что просить о присоединении к войне постфактум неприемлемо.

Мерц напомнил, что встречался с Трампом три недели назад и снова говорил с ним по телефону в воскресенье, предлагая обсуждать такие вопросы заранее, а не через газеты. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном не является войной НАТО, и процедуры альянса в данном случае не были соблюдены.

При этом канцлер отметил, что Германия предлагала — на случай прекращения огня — организовать вместе с другими странами военную защиту Ормузского пролива, но для этого потребовался бы международный мандат, а для ФРГ — согласие бундестага и решение кабмина.