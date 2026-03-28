28 марта, 11:21

«Не можем принять такое»: Мерц вступил в перепалку с Трампом из-за требований по войне с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за его претензии в сторону НАТО по поводу поддержки в конфликте на Ближнем Востоке. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий политик отметил, что просить о присоединении к войне постфактум неприемлемо.

Мерц напомнил, что встречался с Трампом три недели назад и снова говорил с ним по телефону в воскресенье, предлагая обсуждать такие вопросы заранее, а не через газеты. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном не является войной НАТО, и процедуры альянса в данном случае не были соблюдены.

При этом канцлер отметил, что Германия предлагала — на случай прекращения огня — организовать вместе с другими странами военную защиту Ормузского пролива, но для этого потребовался бы международный мандат, а для ФРГ — согласие бундестага и решение кабмина.

Трамп может лишить членов НАТО права на пятую статью, если они не будут платить
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут перестать финансировать НАТО, поскольку страны блока отказались помогать Штатам в войне против Ирана. Он указал, что Вашингтон обязательно припомнит этот важный момент в будущем.

Владимир Озеров
