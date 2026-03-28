Трамп может лишить членов НАТО права на пятую статью, если они не будут платить

Президент США Дональд Трамп хочет взяться за реформирование НАТО, отстранив от участия в принятии ключевых решений те страны, которые не готовы тратить на оборону как минимум 5% от ВВП. Об этом пишет The Telegraph.

«Вы не должны голосовать за будущие расходы, если сами не платите», — пояснил изданию позицию Трампа один из американских чиновников.

Сам Трамп обозначил предлагаемые правила фразой «pay to play», что переводится как «плати за игру». Если страна-участница НАТО не согласна увеличивать свои военные расходы, то тогда её отстранят, например, от вопросов о расширении альянса, проведении совместных миссий, а также в отношении неё не будет действовать принцип о коллективной обороне, прописанный в пятой статье договора Организации.

На данный момент Вашингтон официально не представил свю инициативу, но уже не раз говорил о ней на различных дискуссионных площадках. В Европе пока никак не комментировали подобные идет Трампа.