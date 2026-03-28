Трамп может лишить членов НАТО права на пятую статью, если они не будут платить
Telegraph: Трамп намерен реформировать НАТО по принципу «плати за игру»
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп хочет взяться за реформирование НАТО, отстранив от участия в принятии ключевых решений те страны, которые не готовы тратить на оборону как минимум 5% от ВВП. Об этом пишет The Telegraph.
«Вы не должны голосовать за будущие расходы, если сами не платите», — пояснил изданию позицию Трампа один из американских чиновников.
Сам Трамп обозначил предлагаемые правила фразой «pay to play», что переводится как «плати за игру». Если страна-участница НАТО не согласна увеличивать свои военные расходы, то тогда её отстранят, например, от вопросов о расширении альянса, проведении совместных миссий, а также в отношении неё не будет действовать принцип о коллективной обороне, прописанный в пятой статье договора Организации.
На данный момент Вашингтон официально не представил свю инициативу, но уже не раз говорил о ней на различных дискуссионных площадках. В Европе пока никак не комментировали подобные идет Трампа.
Напомним, подобные инициативы в отношении НАТО со стороны США возникли после того, как ряд стран, в частности из Евросоюза, отказались поддержать военную кампанию против Ирана. Также союзники Штатов не стали участвовать в силовой разблокировке Ормузского пролива. Трамп заявил, что нежелание партнёров по НАТО помочь восстановить судоходство в Ормузе показывает, что Вашингтон не может положиться на ряд своих зарубежных партнёров. Трамп пообещал, что запомнит это. Он даже пригрозил отлучить НАТО от финансирования США из-за Ирана.
