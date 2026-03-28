Трамп пригрозил отлучить НАТО от финансирования США из-за Ирана

Соединённые Штаты могут прекратить финансовую поддержку НАТО из-за действий альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Майами.

По его словам, Вашингтон каждый год тратит сотни миллиардов долларов на защиту Североатлантического альянса. Но ответные шаги НАТО не устраивают американского лидера.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — сказал американский президент.