28 марта, 00:02

Трамп пригрозил отлучить НАТО от финансирования США из-за Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Соединённые Штаты могут прекратить финансовую поддержку НАТО из-за действий альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Майами.

По его словам, Вашингтон каждый год тратит сотни миллиардов долларов на защиту Североатлантического альянса. Но ответные шаги НАТО не устраивают американского лидера.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — сказал американский президент.

Bild: Война Трампа с Ираном обернулась кризисом для НАТО и Украины
Трамп не впервые критикует НАТО и говорит о сокращении финансирования. Ранее он уже заявлял, что США не получили поддержки от альянса во время операции против Ирана. Вашингтон никогда не забудет этот факт. Американский лидер также назвал членов НАТО «трусами».

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Лия Мурадьян
