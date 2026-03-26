Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 19:37

Трамп ответил Мерцу на слова о «не нашей войне»

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство высказыванием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее заявил, что конфликт с Ираном не касается Германии. В ответ американский лидер отметил, что и конфликт на Украине не касается США. Об этом он рассказал на заседании кабинета министров. Запись опубликовали в соцсетях Белого дома.

«Когда я услышал, как канцлер Германии заявил: «Это не наша война» по поводу Ирана, я сказал: «Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война», — указал Трамп.

Мерц и Трамп по телефону обсудили Украину и Ближний Восток
Мерц и Трамп по телефону обсудили Украину и Ближний Восток

Ранее Фридрих Мерц сказал, конфликт вокруг Ирана не относится к зоне ответственности НАТО. Германия не планирует участвовать в боевых действиях. По словам Мерца, эта война не является делом НАТО, а ФРГ в ней не участвует. Он подчеркнул — позиция немецкого правительства остаётся неизменной.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar