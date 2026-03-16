Мерц: Конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, это не её война

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не относится к зоне ответственности НАТО, и Германия не намерена участвовать в боевых действиях. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Нидерландов Роб Йеттен.

По словам Мерца, «эта война не является делом НАТО» и ФРГ не принимает в ней участия. Он подчеркнул, что позиция немецкого правительства остаётся неизменной.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что у Североатлантического альянса может быть «очень плохое будущее», если страны-участницы не помогут Вашингтону разблокировать Ормузский пролив.