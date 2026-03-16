Трамп усомнился, что НАТО вступится за США, и пригрозил альянсу «плохим будущим»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в готовности союзников по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на интервью американского лидера Financial Times.

По данным агентства, Трамп также предупредил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если союзники не помогут США в ситуации вокруг Ормузского пролива. На фоне конфликта с Ираном он призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности этого маршрута.

Речь идет о проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Сейчас этот участок остается одним из главных источников напряженности на мировом энергорынке.

Reuters пишет, что Трамп обратился к ряду государств, включая Великобританию, Францию, Японию, Южную Корею и Китай, с призывом помочь в разблокировании судоходства. Однако реакция союзников пока остается сдержанной. Так, Япония уже заявила, что пока не планирует направлять корабли в район Ормузского пролива, а Австралия дала понять, что тоже не собирается участвовать в такой миссии. В Евросоюзе лишь обсуждают возможное усиление своего морского присутствия в регионе.