Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 05:50

Иран объявил об уничтожении 80% радаров на базах США в регионе

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Корпус стражей исламской революции заявил о серьёзных повреждениях инфраструктуры американских военных объектов на Ближнем Востоке. По утверждению иранской стороны, в результате ударов уничтожено более 80% стратегических радиолокационных систем, сообщило агентство Fars.

«За прошедшие дни, согласно опубликованным спутниковым снимкам, вооруженные силы <...> уничтожили более 80% стратегических радаров, ключевых и жизненно важных точек американских баз», — объявил КСИР.

Как уточнили в КСИР, удары были нанесены по нескольким объектам США в регионе. Среди них базы Аль-Дафра в ОАЭ, Аль-Удейри и Али ас-Салем в Кувейте, а также Шейх-Иса в Бахрейне. Для атак применялись ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Сообщается, что поражены вышки управления полётами и склады оборудования. Также представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил о нападениях на объекты телеканала Iran International, обвинив его в связях с Израилем

Появилось видео первого удара FPV-дрона на оптоволокне по военной базе США «Виктория»

Ранее стало известно, что иранская армия после агрессии со стороны США и Израиля впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль». По данным Тегерана, иранские военные нанесли удары по израильским центрам управления, военной инфраструктуре и местам дислокации солдат.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar