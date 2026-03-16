Иран объявил об уничтожении 80% радаров на базах США в регионе
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Корпус стражей исламской революции заявил о серьёзных повреждениях инфраструктуры американских военных объектов на Ближнем Востоке. По утверждению иранской стороны, в результате ударов уничтожено более 80% стратегических радиолокационных систем, сообщило агентство Fars.
«За прошедшие дни, согласно опубликованным спутниковым снимкам, вооруженные силы <...> уничтожили более 80% стратегических радаров, ключевых и жизненно важных точек американских баз», — объявил КСИР.
Как уточнили в КСИР, удары были нанесены по нескольким объектам США в регионе. Среди них базы Аль-Дафра в ОАЭ, Аль-Удейри и Али ас-Салем в Кувейте, а также Шейх-Иса в Бахрейне. Для атак применялись ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Сообщается, что поражены вышки управления полётами и склады оборудования. Также представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил о нападениях на объекты телеканала Iran International, обвинив его в связях с Израилем
Ранее стало известно, что иранская армия после агрессии со стороны США и Израиля впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль». По данным Тегерана, иранские военные нанесли удары по израильским центрам управления, военной инфраструктуре и местам дислокации солдат.
