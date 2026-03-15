Появилось видео первого удара FPV-дрона на оптоволокне по военной базе США «Виктория»

По военной базе США «Виктория» в Ираке нанесли удар с помощью FPV-дрона на оптоволокне. Предположительно, это первый подобный случай. Атаку совершила проиранская группировка «Катаиб Хезболла» и показала видео.

Судя по отсутствию помех, использовался именно дрон с оптоволоконным управлением — такие беспилотники не подвержены радиоэлектронному подавлению. На кадрах видно, как дрон свободно облетает территорию базы в поисках цели. Военная техника, по всей видимости, спрятана в ангары — на виду только гражданские машины. Оператор принял решение ударить по одному из ангаров.

Ранее стало известно, что иранская армия после агрессии со стороны США и Израиля впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль». По данным Тегерана, иранские военные нанесли удары по израильским центрам управления, военной инфраструктуре и местам дислокации солдат.