Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 марта, 13:04

Появилось видео первого удара FPV-дрона на оптоволокне по военной базе США «Виктория»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

По военной базе США «Виктория» в Ираке нанесли удар с помощью FPV-дрона на оптоволокне. Предположительно, это первый подобный случай. Атаку совершила проиранская группировка «Катаиб Хезболла» и показала видео.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sajdmuswie

Судя по отсутствию помех, использовался именно дрон с оптоволоконным управлением — такие беспилотники не подвержены радиоэлектронному подавлению. На кадрах видно, как дрон свободно облетает территорию базы в поисках цели. Военная техника, по всей видимости, спрятана в ангары — на виду только гражданские машины. Оператор принял решение ударить по одному из ангаров.

Война Ирана и США: Трамп бомбит Харк, КСИР зачистит порты ОАЭ, у Израиля кончились ракеты, Россия на прибыли, а Украина стала целью, 15 марта
Война Ирана и США: Трамп бомбит Харк, КСИР зачистит порты ОАЭ, у Израиля кончились ракеты, Россия на прибыли, а Украина стала целью, 15 марта

Ранее стало известно, что иранская армия после агрессии со стороны США и Израиля впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль». По данным Тегерана, иранские военные нанесли удары по израильским центрам управления, военной инфраструктуре и местам дислокации солдат.

