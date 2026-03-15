Война Ирана и США: Трамп бомбит Харк, КСИР зачистит порты ОАЭ, у Израиля кончились ракеты, Россия на прибыли, а Украина стала целью, 15 марта Оглавление Ормузский пролив: Вашингтон зовёт Китай на войну Иран грозит ударами по крупнейшим портам ОАЭ Дефицит ракет ПВО: Израиль остался без защиты Россия зарабатывает на нефти на фоне конфликта Иран объявил войну Украине из-за шпиона в посольстве

Ормузский пролив: Вашингтон зовёт Китай на войну

Вашингтон продолжит «адские бомбардировки» иранского боезапаса. По мнению США, они нужны, чтобы обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Вместе с тем Дональд Трамп призвал другие страны присоединиться и отправить на Ближний Восток свои корабли.

— Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена, — написал Трамп на платформе Truth Social.

Следом президент США в очередной раз заявил о том, что Иран полностью разгромлен. По его словам, в Исламской Республике уничтожены военная промышленность и экономика.

Иран грозит ударами по крупнейшим портам ОАЭ

Корпус стражей исламской революции Ирана призвал мирных жителей ОАЭ покинуть территории трёх ключевых портов, а также причалы и места размещения граждан США в городах страны.

Предупреждение КСИР выпустил после того, как американцы атаковали остров Харк. На нём находится крупнейший терминал по импорту иранской нефти. США били по военной инфраструктуре, энергетические объекты не пострадали. Но Вашингтон пригрозил, что ударит и по топливным комплексам.

Харк критичен для экспорта иранской нефти. Через него происходит около 90% поставок сырья из Исламской Республики. Экспорт с острова держался с момента начала конфликта — Иран экспортировал до 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

По мнению издания Reuters, атака по Харку может привести к ещё большему скачку цен на энергоносители. В связи с блокировкой Ормузского пролива удары по главному нефтяному терминалу США приведут к выпадению с рынка значительного объёма нефти.

Корпус стражей также назвал законными целями все американские банки на Ближнем Востоке. Накануне Штаты ударили по банку «Сепах», который связывают с военными Исламской Республики.

— Атака на отделения банков США была ответом на агрессию врага в отношении двух иранских банков. В случае повторения противником ударов все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью, — цитирует заявление КСИР агентство Fars.

Дефицит ракет ПВО: Израиль остался без защиты

Армия обороны Израиля испытывает острый дефицит боеприпасов для систем противовоздушной обороны, пишет издание Semafor.

Отмечается, что страна вступила в конфликт с Ираном уже с малым количеством ракет-перехватчиков. Значительный запас был израсходован в кампании 2025 года. При этом у США нет проблем с боеприпасами для систем ПВО.

Россия зарабатывает на нефти на фоне конфликта

Конфликт США с Ираном привёл к росту интереса к российской нефти. Reuters пишет, что поставки в Индию сорта Urals впервые торговались с премией к Brent. Это говорит о повышении маржинальности энергоносителей из России.

Значимую выручку нашей стране даёт и временное снятие американских санкций с отечественной нефти. Вашингтон пошёл на такой шаг, чтобы снизить скачки цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

— Это стало финансовой передышкой для Москвы на фоне скачка цен из-за войны США и Израиля с Ираном и могло дать России значимую дополнительную выручку, — сообщает The Washington Post.

Трамп следом заявил, что возобновит санкции, как только закончится кризис на нефтяном рынке.

Глава Евросовета Антониу Кошта обеспокоен судьбой Украины из-за ближневосточной кампании США. По его мнению, война с Ираном отвлекает внимание от Киева и даёт заработать России. Обеспокоены в ЕС и сообщениям о переориентации энергоносителей из Европы на более платёжеспособные рынки.

Иран объявил войну Украине из-за шпиона в посольстве

Посольство Украины в Бейруте, столице Ливана, укрывает агента израильских спецслужб. Шпиона разыскивают ливанские правоохранители.

По информации издания AI-Jareeda, палестинец сирийского происхождения Халед аль-Айда, имеющий украинское гражданство, укрылся на территории посольства. В Ливане его прозревают в убийстве граждан в период с 2024 по 2025 год.

На фоне этой информации Иран объявил Украину своей законной военной целью и фактически объявил Киеву войну. Режим Зеленского представители Исламской Республики обвиняют в поддержке Израиля и США.

Авторы Артём Артёмов