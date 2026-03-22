Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 15:07

Мерц и Трамп по телефону обсудили Украину и Ближний Восток

Фридрих Мерц и Дональд Трамп.

Фридрих Мерц и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliancе, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке, сообщил немецкий канцлер на своей странице в соцсети.

«Я обсудил сегодня с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, Израиле и на Украине», — написал Мерц.

Он добавил, что лидеры договорились и впредь поддерживать тесный контакт, а их обмен мнениями продолжится в ближайшее время. В Вашингтоне и Берлине подтверждали, что координация между союзниками по ключевым международным вопросам остаётся в приоритете.

Мерц заявил о необходимости участия Европы в переговорах США по Украине
Мерц заявил о необходимости участия Европы в переговорах США по Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мог бы повлиять на решение США относительно Ирана и отговорить от агрессивных действий, если бы его привлекли к консультациям, но Вашингтон не посоветовался с Европой и не счёл её помощь необходимой. Берлин подчеркнул свою обеспокоенность отсутствием чёткого плана успешного разрешения ситуации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
