Американские тинейджеры превратили набеги на церкви саентологов* в модный тренд

В США среди подростков стал популярен тренд врываться в церкви саентологов* и бегать по ним. Вход в здание в Голливуде пришлось даже лишить дверных ручек, сообщает телеканал CBS.

«Дверные ручки убрали со здания церкви саентологии* в центре Голливуда и ограничили доступ публики», — говорится в сообщении телеканала.

Сама организация называет инциденты с подростками «организованным проникновением на частную территорию». В заявлении саентологи* подчеркнули, что не считают действия молодых людей проявлением гражданской активности — попытками разведать устройство закрытой организации. Подростки «прерывают религиозную жизнь и нарушают границы прихожан», отметили в структуре.

Ранее Life.ru рассказывал, что TikTok-тренд про учителей разрушил жизнь школьницы в Уфе. По словам матери, девочка больше не может находиться в коллективе.

