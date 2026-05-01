Фигуристка Трусова призналась, что ошиблась в ожиданиях от брака

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова (ныне Игнатова) редко балует поклонников откровениями о личной жизни. Но на этот раз фигуристка сделала исключение. В своём телеграм-канале она поделилась размышлениями о том, как за полтора года брака с фигуристом Макаром Игнатовым и с рождением сына Миши изменился её взгляд на жизнь.

Александра опубликовала серию романтических снимков, сделанных на открытой террасе. На них фигуристка в коротком чёрном платье на шпильках с распущенными светлыми волосами. Макар Игнатов – в белой рубашке без рукавов и тёмных брюках. На одном из кадров муж подхватывает жену на руки. Александра счастливо улыбается.

Трусова рассказала, как муж меняет её подход к жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

«Раньше я наивно думала, что найду своего человека и успокоюсь. Не сработало! А потом у нас родился очень активный Миша, и теперь о спокойствии в нашем доме даже думать смешно», – написала фигуристка, дав понять, что жизнь с двумя любимыми мужчинами оказалась куда более насыщенной, чем она себе представляла.

При этом спортсменка призналась, что внутренний перфекционист никуда не делся.

«Порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами. Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я ещё сделала недостаточно», – заключила молодая мама.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. Предложение фигурист сделал в Петербурге на фоне разведённого моста. А 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.

Ранее Life.ru писал, что фигуристка объяснила, почему не хочет ехать в Корею. «Я сказала, что мы не поедем в Корею, пока не построим дом. Потому что на улицах всякие зоомагазины, эти маленькие собачки. Я боюсь, что мы вернёмся с собачкой. И дай бой, если с одной», – заявила Трусова. Сейчас у спортсменки уже живут семь собак.