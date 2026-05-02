В российском МИД бьют тревогу из-за новых веяний в Евросоюзе. По данным Москвы, сразу несколько европейских столиц начали всерьез обсуждать сценарии получения оружия массового поражения.

С заявлением на эту тему выступил посол по особым поручениям Андрей Белоусов. Дипломат отметил, что в Брюсселе сейчас активно муссируется идея создания собственных военно-ядерных возможностей для всего объединения.

На этом фоне, по словам представителя МИД, государства континента, официально не входящие в «атомный клуб», начали опасные политические маневры. Белоусов подчеркнул: «Ряд неядерных стран заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием».

Подобные дискуссии идут вразрез с глобальными договорённостями о нераспространении. Эксперты напоминают, что размещение нового статусного вооружения способно в корне изменить баланс сил в регионе.

Реакция российской стороны демонстрирует жесткое неприятие пересмотра архитектуры безопасности. Ситуация остается напряжённой, и любые практические шаги в этом направлении грозят серьёзным дипломатическим кризисом.