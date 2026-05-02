Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 22:19

«Глубокая деградация и риск катастрофы». В Москве оценили раскол в «пятёрке» ООН

В МИД РФ заявили о деградации в отношениях «пятёрки» ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Андрей Белоусов констатировал серьёзное ухудшение климата внутри «пятёрки» постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция). Дипломат связал это с действиями западных стран.

По словам Белоусова, разрушительный курс Запада спровоцировал глубокий кризис в механизмах взаимодействия государств, которые не только входят в Совбез, но и являются официальными ядерными державами. Это, в свою очередь, умножает стратегические угрозы.

В Москве предупреждают: нынешняя ситуация чревата прямыми военными инцидентами между членами «пятерки». Потенциальные последствия таких столкновений представитель МИД назвал катастрофическими для всего человечества.

Параллельно в ведомстве обратили внимание на украинский кризис. Отмечается, что эскалация продолжается, при этом большинство европейских государств не отказываются от враждебной антироссийской линии.

Среди тревожных факторов названы провокационная риторика, планы по нанесению ущерба России силами киевского режима и подготовка новых опасных авантюр.

«Ядерный кулак» против Москвы: МИД раскрыл новую антироссийскую концепцию Франции

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ООН
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar