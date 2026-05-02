В российском МИД обозначили ключевое условие для завершения украинского конфликта. Посол по особым поручениям Андрей Белоусов заявил, что путь к надёжному миру напрямую зависит от позиции НАТО.

По его словам, решающим фактором станет отказ всех участников Североатлантического альянса от стремления ущемить коренные интересы Москвы. Дипломат подчеркнул, что для стабилизации обстановки западным странам необходимо перестать пытаться нанести России стратегическое поражение.

Заявление прозвучало на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Высокий статус мероприятия подчёркивает, что Москва увязывает региональную повестку с глобальной архитектурой безопасности.

Белоусов фактически предупредил: пока в штаб-квартире альянса вынашивают враждебные замыслы, урегулирование кризиса будет оставаться под вопросом. Речь идёт не только о военных поставках, но и о самой долгосрочной стратегии организации.

Таким образом, российская сторона дала понять, что никакие промежуточные договорённости не будут прочными без коренного пересмотра политики сдерживания. Дальнейшая эскалация или разрядка теперь зависят от готовности Брюсселя и Вашингтона к серьёзной корректировке курса.