Посол по особым поручениям российского МИД Андрей Белоусов назвал оборонный статус НАТО политическим мифом. Его заявление прозвучало 2 мая на площадке ООН.

Дипломат подчеркнул, что этот миф развеялся из-за конкретных действий блока. Он перечислил агрессию против Югославии, Ирака и Ливии, а также моральную поддержку авантюрной антииранской кампании США и Израиля.

Белоусов отметил, что в настоящее время Вашингтон, Париж и Лондон занялись пересмотром положительных достижений в области ядерного разоружения за последние 50 лет.

Таким образом, по мнению российской стороны, реальные шаги западных стран полностью противоречат заявленным оборонительным целям военного союза.