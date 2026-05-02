Посол Белоусов: Оборонный характер НАТО стал политическим мифом
Посол по особым поручениям российского МИД Андрей Белоусов назвал оборонный статус НАТО политическим мифом. Его заявление прозвучало 2 мая на площадке ООН.
Дипломат подчеркнул, что этот миф развеялся из-за конкретных действий блока. Он перечислил агрессию против Югославии, Ирака и Ливии, а также моральную поддержку авантюрной антииранской кампании США и Израиля.
Белоусов отметил, что в настоящее время Вашингтон, Париж и Лондон занялись пересмотром положительных достижений в области ядерного разоружения за последние 50 лет.
Таким образом, по мнению российской стороны, реальные шаги западных стран полностью противоречат заявленным оборонительным целям военного союза.
