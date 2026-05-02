

1 мая, 22:46

В МИД России объяснили, почему давно перестали верить в «оборонный» статус НАТО

Посол Белоусов: Оборонный характер НАТО стал политическим мифом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Посол по особым поручениям российского МИД Андрей Белоусов назвал оборонный статус НАТО политическим мифом. Его заявление прозвучало 2 мая на площадке ООН.

Дипломат подчеркнул, что этот миф развеялся из-за конкретных действий блока. Он перечислил агрессию против Югославии, Ирака и Ливии, а также моральную поддержку авантюрной антииранской кампании США и Израиля.

Белоусов отметил, что в настоящее время Вашингтон, Париж и Лондон занялись пересмотром положительных достижений в области ядерного разоружения за последние 50 лет.

Таким образом, по мнению российской стороны, реальные шаги западных стран полностью противоречат заявленным оборонительным целям военного союза.

«Ядерный кулак» против Москвы: МИД раскрыл новую антироссийскую концепцию Франции
Никита Никонов
