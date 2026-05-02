«Мы этого добьёмся»: Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине
Трамп выразил уверенность в завершении украинского кризиса через переговоры
Обложка © ТАСС / AP
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского кризиса за столом переговоров. Такое заявление прозвучало во время выступления политика в Уэст-Палм-Бич перед членами клуба Forum.
Американский лидер подчеркнул, что его администрация уже помогла остановить восемь военных конфликтов. По его словам, текущее противостояние должно стать девятым в этом списке.
«Считаю, что мы этого добьёмся», — кратко резюмировал глава Белого дома.
Никаких конкретных деталей предложенного плана урегулирования или сроков возможных договорённостей политик не раскрыл. От дальнейших комментариев на эту тему он воздержался.
Выступление прошло в штате Флорида, где Трамп провел встречу с деловым сообществом.
