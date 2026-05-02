Рэпера Flo Rida встретили во Внуково чёрной хитой и русской версией его главного хита

Американский рэпер Flo Rida добрался до Москвы на частном джете. Это первый в его карьере гастрольный тур по стране, и к организации подошли с размахом.

Путь из мексиканского Канкуна занял 15 часов с пересадкой в Стамбуле. Исполнитель оплатил чартер самостоятельно, чтобы избежать толкучки в терминалах и нормально отдохнуть перед выступлениями. Аренда воздушного судна для перемещений между городами обошлась примерно в €300 тысяч.

В аэропорту Внуково звёздного гостя ждал приём в лучших традициях. Прямо в багажном отсеке автомобиля накрыли импровизированный стол: чёрная икра, бородинский хлеб и крепкий алкоголь. Говорят, музыкант был искренне поражён таким сюрпризом. На видео заметно, как он с удовольствием пробует деликатес с руки.

Музыкальное сопровождение тоже соответствовало моменту. Народный ансамбль исполнил русскую версию главного хита артиста — трека Low. После церемонии кортеж из премиальных Cadillac и микроавтобусов Mercedes доставил его в отель Four Seasons.

График у рэпера плотный: 1 и 2 мая он отработает в столице, а затем отправится в Краснодар и Новосибирск. Всего запланировано четыре больших шоу. Изначально выступления хотели провести 8 марта, но планы нарушила нестабильность на Ближнем Востоке.

Теперь поклонники ждут от Flo Rida такого же яркого драйва на сцене, какой подарили ему в столичном аэропорту.

Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) — американский рэпер, ставший суперзвездой нулевых благодаря умению создавать танцевальные поп-рэп-хиты. Взяв псевдоним в честь родного штата Флорида, он ворвался на вершины чартов в 2008 году с синглом Low (feat. T-Pain), который стал саундтреком к фильму «Шаг вперёд 2», продержался на первой строчке Billboard Hot 100 десять недель и установил рекорд цифровых продаж. В отличие от многих коллег, он с самого начала сделал ставку на позитивную, клубную эстетику и мелодичные припевы, закрепив успех такими хитами, как Right Round и Whistle, и войдя в историю как один из главных поставщиков гимнов для вечеринок.