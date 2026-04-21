Flo Rida выступит 2 и 3 мая на «ЦСКА Арене» в Москве

Американский рэпер Flo Rida выступит 2 и 3 мая на круговой сцене 360° «ЦСКА Арены». Об этом сообщили организаторы концерта.

Артист получил мировую известность после выхода трека «Low», записанного совместно с T-Pain. Композиция возглавляла чарт Billboard Hot 100 на протяжении 10 недель и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года.

Также в числе известных работ исполнителя — «Right Round» с Ke$ha, «Whistle», «Club Can't Handle Me» с Дэвидом Геттой и «Wild Ones» с Sia. Эти композиции закрепили его статус одного из популярных артистов танцевальной сцены.

Концерты в Москве пройдут в формате 360°, предполагающем размещение сцены в центре зала. Это позволит зрителям находиться вокруг исполнителя со всех сторон.

