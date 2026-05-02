Тихая угроза: Как часто нужно менять кухонную утварь, чтобы не кормить семью сальмонеллой на гарнир

Срок службы кухонных принадлежностей напрямую влияет на безопасность пищи, но этим часто пренебрегают. Ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко подчеркнула, что даже аккуратная эксплуатация не спасает от скрытых рисков. Эксперт рассказала Life.ru, как часто нужно менять кухонные принадлежности.

Со временем даже при аккуратном использовании на поверхностях появляются микроповреждения, в которых могут накапливаться бактерии и остатки продуктов. Кухонные приборы постоянно контактируют с влагой, жирами и перепадами температуры, что постепенно снижает их гигиенические свойства. В результате образуются труднодоступные участки, где могут оставаться бактерии и микроорганизмы. Ольга Пастушенко Ведущий бренд-менеджер Röndell

Одними из самых уязвимых остаются кухонные губки и тряпки: из-за постоянной влажности они быстро становятся средой для размножения бактерий. Их рекомендуется менять каждые одну-две недели, а при активном использовании — ещё чаще.

Разделочные доски со временем покрываются порезами и углублениями, где застревают остатки пищи. Особенно опасны доски для сырого мяса и рыбы — возрастает риск переноса бактерий на другие продукты. При появлении повреждений или стойкого запаха доску следует заменить.

Сковороды с антипригарным покрытием также не служат вечно: защитный слой истончается, появляются царапины, ухудшается качество приготовления и возможен переход частиц покрытия в пищу. В среднем безопасный срок их использования составляет 5–7 лет и зависит от ухода.

Состояние кастрюль и металлической посуды также важно: сколы и деформация дна приводят к неравномерному распределению тепла. Кухонные аксессуары — половники, лопатки, щипцы — со временем теряют форму и прочность. Пластиковые и силиконовые изделия могут выделять микрочастицы при перегреве, а деревянные впитывают влагу и запахи. В среднем такие предметы стоит обновлять каждые 6–12 месяцев.

Пластиковые контейнеры изнашиваются иначе: под воздействием температуры и жиров они деформируются, мутнеют и впитывают запахи, переставая обеспечивать безопасное хранение продуктов.

«Ориентироваться только на внешний вид посуды недостаточно. Даже визуально исправные предметы быта могут быть небезопасны из-за скрытых повреждений и накопленных загрязнений. Своевременная замена кухонных принадлежностей позволяет поддерживать гигиену и сохранять качество приготовления пищи», — заключила собеседница Life.ru.

