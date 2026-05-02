2 мая, 05:08

ВСУ остались без глаз: Армия России уничтожила свыше сотни терминалов Starlink под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Группировка «Север» за апрель вывела из строя более 120 спутниковых антенн Starlink в Харьковской области. Такие цифры привел начальник отделения планирования и противодействия БПЛА 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

«Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления», — пояснил он РИА «Новости». Оборудование засекли не только на передовой, но и в тыловых районах.

Полученные координаты оперативно отправляли расчётам ударных дронов. После передачи данных по целям наносили удары FPV-коптеры и беспилотники, оснащенные сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью.

По словам Карты, ликвидация терминалов нарушила взаимодействие между подразделениями ВСУ. Целые участки фронта остались без связи с командованием.

Группировка войск «Север» выполняет задачи в Сумской и Харьковской областях. За прошедшую неделю потери украинской стороны в зоне её ответственности превысили 1270 военных. Также уничтожены шесть боевых бронированных машин, 45 автомобилей и два артиллерийских орудия. Помимо этого, противник недосчитался пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Никита Никонов
