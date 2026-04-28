ВСУ уличили в применении Starlink для убийств мирных жителей

Сапёр 238-й гвардейской артбригады с позывным Каир сообщил, что ВСУ задействуют спутниковую связь Starlink для атак по гражданским объектам. Об этом пишет РИА «Новости».

Военнослужащий прибыл на разминирование здания, куда угодил ударный дрон FP-1 украинской сборки. Аппарат застрял в кровле, но не сдетонировал. Извлечение заняло много времени из-за тяжелой боеголовки массой 105 кг.

Главной неожиданностью для специалиста стал найденный внутри терминал Starlink американского производства, выпущенный в 2026 году. Он назвал эту находку «изюминкой».

На крыльях беспилотника Каир обнаружил надписи на украинском языке. Два двухтактных двигателя тоже оказались местного производства.

Камеру с этого дрона планируют передать инженерам. Это нужно, чтобы изучить принцип ее работы и в дальнейшем научиться ей противостоять.

Starlink — это глобальная спутниковая система интернета, созданная компанией SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в сеть даже там, где нет традиционной инфраструктуры. Для Вооружённых сил Украины (ВСУ) терминалы Starlink стали критически важным инструментом.