С начала специальной военной операции российские военные уничтожили свыше 140 тысяч украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При этом ВС РФ сбили 671 самолёт, 284 вертолёта и разгромили почти 30 тысяч танков и прочих аналогичных бронированных машин.

«Всего с начала проведения СВО уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 140 399 БПЛА, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 127 танков и других боевых бронированных машин, 1 712 боевых машин РСЗО, 34 710 орудий полевой артиллерии и миномётов, 60 599 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказано в сводке МО.

Ранее расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» из группировки войск «Север» нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области. В результате прицельной стрельбы уничтожены хорошо укреплённые опорные пункты украинских войск, расположенные в лесополосе.