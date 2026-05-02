От Кремля до эмиграции: Как сложились судьбы наследников Ленина, Сталина и Горбачёва

Судьбы наследников руководителей СССР, несмотря на высокое положение их родителей, сложились по-разному. Истории потомков вождей собрало издание «Коммерсант».

Владимир Ленин не имел собственных детей. Однако он повлиял на воспитание детей своего брата Дмитрия — сына Виктора и дочери Ольги Ульяновых.

Старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили после смерти матери воспитывался у родственников и так и не смог найти общий язык с отцом. Бывший зампред Гостелерадио Константин Кузаков утверждал, что является внебрачным сыном вождя (официально версия не подтверждена). Ещё один сын — Василий — стал лётчиком, в 21 год получил звание полковника, командовал авиаполком и дивизией, был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и Суворова. Приёмный сын Артём Сергеев воевал в 7-м мехкорпусе, был в плену, бежал, дослужился до полковника, а затем и до генерала, получив три ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, Александра Невского и Отечественной войны I степени.

Дочь вождя Светлана Аллилуева была замужем несколько раз. Оставив детей в СССР, она в 1967 году попросила убежища в американском посольстве и скончалась в 2011 году в доме престарелых в США.

Единственная наследница Михаила Горбачёва — Ирина Вирганская. Она окончила мединститут, работала в кардиоцентре, затем окончила бизнес-школу и перешла в Горбачёв-фонд. Сейчас живёт в Германии. У неё есть дочери Ксения и Анастасия.

