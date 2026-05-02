Борода и усы испортили бизнес: Самого известного двойника Галкина* перестали звать на корпоративы

SHOT: Известного двойника Галкина* перестали узнавать после смены имиджа артиста

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Самого известного двойника Максима Галкина* перестали узнавать на улицах. Всё из-за того, что сам артист достаточно сильно изменил свою внешность, пишет SHOT.

37-летний Андрей Аксютов пожаловался, что его популярность сошла на нет. Его больше не зовут на корпоративы и другие мероприятия, где раньше он «работал Галкиным*» и выступал вместе с пародистом Аллы Пугачёвой.

Сейчас сходство между ними минимальное. Галкин* кардинально сменил имидж, и в соцсетях даже появились подозрения, что он начал пользоваться фильтрами и фоторедакторами, потому и стал мало похож на самого себя.

Аксютов не расстраивается. Сейчас он живёт скромно и работает в сфере продаж в Москве. За творчеством своего вдохновителя он давно не следит — потому что Галкин* перестал давать концерты на русском языке и был признан иноагентом.

Популярным двойником Аксютов стал 12 лет назад, когда работал продавцом мяса на рынке в Казахстане. Он мечтал лично встретиться с Пугачёвой и Галкиным*, ходил на их концерты и даже пытался прорваться в их знаменитый особняк в Грязях. Но артисты на его попытки не ответили.

Напомним, юморист Максим Галкин* ранее опубликовал новые фото, где предстал с бородой и усами. Снимки сделаны во время прогулки по Центральному парку в Нью-Йорке. На кадрах 49-летний артист в серой куртке, шапке и чёрных перчатках на фоне зимнего парка. Публикация за неполные два дня набрала около трёх тысяч комментариев. Многие подписчики признались, что сначала не узнали артиста из-за бороды и усов.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Внесён Минюстом РФ в список иноагентов.

Наталья Афонина
