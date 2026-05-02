«Вы вышли из аккаунта»: WhatsApp* россиян массово взламывают через техподдержку

В России зафиксирована волна массовых взломов аккаунтов в мессенджере WhatsApp*. Чаще всего злоумышленники угоняют бизнес-профили, телефоны которых находятся в открытом доступе, сообщает SHOT.

Схема работает так: аферисты пишут в техподдержку, якобы потеряв доступ к аккаунту, и называют номера интернет-магазинов, салонов красоты и других компаний. Специалисты блокируют активные сеансы на всех устройствах и высылают код доступа. После этого настоящие владельцы не могут войти в свои профили, им приходит уведомление с текстом «Вы вышли из аккаунта».

В этот момент жертвы начинают заходить заново, а параллельно в систему пытаются попасть и мошенники. В итоге приложения присылают уведомление: «Это вы пытаетесь войти?» Люди, у которых только что были проблемы со входом, подтверждают операцию и тем самым открывают доступ злоумышленникам.

Одна из пострадавших обнаружила у себя в профиле чаты с девушками из Бразилии, с которыми она не переписывалась. После она не смогла повторно зайти в мессенджер из-за большого количества жалоб на неё. В других случаях мошенники полностью угоняют аккаунт и привязывают к чужому номеру.

Даже двухфакторная аутентификация не всегда спасает. Из-за массового наплыва сообщений с кодами доступа пользователи не могут войти в приложение по несколько дней.

Ранее в МВД предупредили о массовом создании мошенниками фальшивых сайтов и каналов, имитирующих официальные ресурсы Следственного комитета РФ. Мошенники копируют статьи реальных СМИ, добавляют фальшивые телефоны и под видом выплат или возврата денег выманивают данные. Эксперты советуют проверять адрес сайта и не переходить по сомнительным ссылкам.

